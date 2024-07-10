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Как курение вызывает преждевременное старение кожи: основные причины

Почему курение приводит к появлению морщин?

2:08
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Никотин и другие химические вещества, содержащиеся в сигаретах, наносят значительный ущерб не только внутренним органам, но и внешнему виду человека. Курение является одной из главных причин преждевременного старения кожи, и этому есть несколько весомых объяснений.

Почему курение приводит к появлению морщин?
Фото: flickr.com by Сюзанна Нильссон, CC BY-SA 2.0

1. Сужение кровеносных сосудов

Курение снижает поступление кислорода и питательных веществ к клеткам кожи. Никотин сужает кровеносные сосуды, что затрудняет циркуляцию крови. В результате кожа недополучает необходимый ей кислород и важные вещества, такие как витамины и минералы, что приводит к её обезвоживанию и потере упругости.

2. Повреждение коллагена и эластина

Химические вещества в сигаретах разрушают коллаген и эластин – белки, отвечающие за эластичность и прочность кожи. Постепенное разрушение этих структур приводит к появлению морщин и обвисанию. Исследования показывают, что у курильщиков морщины вокруг рта и глаз появляются гораздо раньше и выражены сильнее, чем у некурящих.

3. Образование свободных радикалов

Табачный дым содержит множество свободных радикалов — молекул, которые повреждают клетки кожи и вызывают окислительный стресс. Это разрушает клетки кожи, вызывая воспаление и ускоряя процесс старения. Свободные радикалы также способствуют образованию пигментных пятен.

4. Замедление регенерации кожи

Курение замедляет процесс обновления клеток кожи. Это делает её менее способной к восстановлению и защите от внешних факторов, таких как ультрафиолетовые лучи и загрязнения.

Отказ от курения — один из наиболее эффективных способов предотвратить преждевременное старение. Поддержание здорового образа жизни, включая правильное питание, увлажнение и защиту от солнца, также поможет сохранить молодость и красоту кожи на долгие годы.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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