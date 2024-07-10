Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Польский генерал обвинил Орбана в стремлении участвовать в разделе Украины
Александр Емельяненко вызывает Джигана на бой в ринге
Удивительный способ вырастить на участке огромные корнеплоды моркови
Юрий Лоза раскритиковал футбольный матч между Испанией и Францией
Что приготовить из абрикосов: французская закуска, которая покорит ваших гостей
Киев нарочно пропустил ракетный удар перед саммитом НАТО
В ГАИ призвали водителей менять тормозную жидкость даже при небольшом пробеге
Почему не стоит расчесывать и укладывать мокрые волосы
Цена самой дорогой квартиры в Сочи составила 1,8 миллиарда рублей
Как омолодиться: инъекции или аппаратные процедуры

Инновационные подходы к омоложению: инъекционные и аппаратные методы

1:04
Моя семья » Красота и стиль

Современная косметология предлагает множество малоинвазивных методик омоложения, которые можно разделить на инъекционные и аппаратные.

Инновационные подходы к омоложению: инъекционные и аппаратные методы
Фото: Freepik is licensed under Free license

Инъекционные методы, такие как плазмолифтинг, биоревитализация и мезотерапия, направлены на улучшение качества кожи, коррекцию контуров лица и решение специфических проблем, таких как сухость или излишнее выделение себума.

Аппаратные методы включают лазерные шлифовки, фокусированный ультразвук и радиочастотный лифтинг, которые работают с большими объемами подкожно-жировых пакетов, уплотняют кожу и борются с птозом.

Эти две категории методик имеют разные цели и могут пересекаться, но их нельзя использовать одновременно, чтобы избежать нежелательных эффектов. Правильная комбинация аппаратных и инъекционных процедур может обеспечить наилучшие результаты омоложения.

Важно помнить, что все процедуры должны проводиться по показаниям специалиста с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг

Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.

Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
ГОСТы и нормы по перевозке пассажиров соблюдать просто необходимо Дмитрий Плотников "Необратимый путь" Украины в НАТО заставит РФ выйти в СВО к границе Польши Любовь Степушова Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская
Только не уксус: бренд-шеф рассказал, в чём мариновать шашлык, чтобы мясо было мягким и вкусным
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной
Последние материалы
Александр Емельяненко вызывает Джигана на бой в ринге
Удивительный способ вырастить на участке огромные корнеплоды моркови
Юрий Лоза раскритиковал футбольный матч между Испанией и Францией
Что приготовить из абрикосов: французская закуска, которая покорит ваших гостей
Киев нарочно пропустил ракетный удар перед саммитом НАТО
В ГАИ призвали водителей менять тормозную жидкость даже при небольшом пробеге
Почему не стоит расчесывать и укладывать мокрые волосы
Цена самой дорогой квартиры в Сочи составила 1,8 миллиарда рублей
Диетолог Михалёва призывает не есть на завтрак мюсли и хлопья
Возможность признания Аллы Пугачевой иностранным агентом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников