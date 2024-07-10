Как омолодиться: инъекции или аппаратные процедуры

Современная косметология предлагает множество малоинвазивных методик омоложения, которые можно разделить на инъекционные и аппаратные.
Инъекционные методы, такие как плазмолифтинг, биоревитализация и мезотерапия, направлены на улучшение качества кожи, коррекцию контуров лица и решение специфических проблем, таких как сухость или излишнее выделение себума.
Аппаратные методы включают лазерные шлифовки, фокусированный ультразвук и радиочастотный лифтинг, которые работают с большими объемами подкожно-жировых пакетов, уплотняют кожу и борются с птозом.
Эти две категории методик имеют разные цели и могут пересекаться, но их нельзя использовать одновременно, чтобы избежать нежелательных эффектов. Правильная комбинация аппаратных и инъекционных процедур может обеспечить наилучшие результаты омоложения.
Важно помнить, что все процедуры должны проводиться по показаниям специалиста с учетом индивидуальных особенностей пациента.
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