Неухоженная женщина: 7 деталей, которые испортят даже самый модный лук

Как не допустить неопрятности в образе: от волос до ногтей

0:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Независимо от стиля одежды, модного макияжа и прически, мелкие признаки неухоженности могут испортить весь образ. Чтобы всегда выглядеть безупречно, стоит уделять внимание следующим деталям:

Фото: unsplash.com by Henrique Félix, CC0

отросшие корни волос и секущиеся кончики,

неухоженные ногти с облупившимся гель-лаком,

высыпания и покраснения на лице,

желтые зубы,

потрескавшиеся губы,

потертая обувь,

неправильно подобранное нижнее белье.

Регулярное обновление окрашивания волос и стрижка кончиков, аккуратный маникюр, уход за кожей лица с помощью косметолога, отбеливание зубов, увлажнение губ, чистка и уход за обувью, а также выбор подходящего нижнего белья помогут поддерживать ухоженный вид и выглядеть на высоте.