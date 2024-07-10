Неухоженная женщина: 7 деталей, которые испортят даже самый модный лук

Независимо от стиля одежды, модного макияжа и прически, мелкие признаки неухоженности могут испортить весь образ. Чтобы всегда выглядеть безупречно, стоит уделять внимание следующим деталям:
Регулярное обновление окрашивания волос и стрижка кончиков, аккуратный маникюр, уход за кожей лица с помощью косметолога, отбеливание зубов, увлажнение губ, чистка и уход за обувью, а также выбор подходящего нижнего белья помогут поддерживать ухоженный вид и выглядеть на высоте.
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