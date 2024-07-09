Психолог назвала причины, по которым молодой паре не стоит жить с родителями

Психолог Леонова: Если свекровь ревнует сына к жене, с этим ничего не поделаешь

2:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Семейный системный психолог Алёна Леонова рассказала, из-за чего молодым парам нужно после свадьбы все таки жить отдельно от родителей.

Фото: unsplash.com by Alice Donovan Rouse, PDM

"Вы не избежите вмешательства в новый семейный уклад. Каждый человек приходит в новую семью со своими понятиями о том, как это должно быть. Соответственно, у молодого мужа свои понятия, у молодой жены — свои понятия. И задача первого года брака — сформировать общие понятия, договориться так, чтобы двоим было в браке комфортно", — рассказала Леонова в беседе с NewsInfo. Ru.

По ее словам, если молодая пара проживает с чьими-то родителями, то велика доля вероятности, что у того, с чьими родителями они живут, будет больше веса, то есть там будут продавливать второго человека своими устоями, своими правилами, своими установками.

"Такое неравенство помешает сформировать первоначальную семейную историю. Поэтому лучше, конечно, это делать на нейтральной территории", — добавила Леонова.

В качестве исключения моно взять традиционную кавказскую семью, где девушка после свадьбы часто переезжает в дом к родителям мужа.

"Здесь есть разница менталитетов. У них так принято. Девочку готовят с рождения к определенному укладу, что она войдет в дом мужа, что она войдет в семью мужа, что она должна подчиняться старшим, в том числе старшей женщине. Она будет ее слушаться, а старшая женщина будет ее учить, передавать свой опыт. Однако в русской культуре это достаточно давно утрачено. И пытаться сейчас насильно навязать подобную историю наивно", — считает психолог.

Иногда случается так, что мать ревнует сына к жене. Леонова объяснила, стоит ли с этим бороться и как найти выход из такой ситуации.

"Изменить это невозможно. Если свекровь считает, что знает, как нужно ухаживать за ее сыном, как нужно быть женой, хозяйкой и прочее, если она настроена против невестки, она придирается к каждому ее слову, она ревнует своего сына, все, что угодно может происходить, то испытывать иллюзии на счет того, что вы можете как-то это поменять, не стоит", — категорично заявила Леонова.

Такая ситуация также является одной из причин, почему паре лучше жить отдельно от родителей.