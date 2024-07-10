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Увлажняющие кремы для летнего ухода: советы по выбору и применению в жаркую погоду

Увлажняющие кремы летом: как выбрать и правильно наносить в жару?

1:54
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Жаркое лето часто сопровождается повышенной влажностью и потоотделением, что может усугублять ощущение жирности и тяжести на коже после нанесения крема. Однако это не означает, что он вреден или необходимо от него полностью отказаться. Давайте узнаем, какие увлажняющие средства подходят для использования в жаркую погоду.  

Увлажняющие кремы летом: как выбрать и правильно наносить в жару?
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

Нужно ли наносить увлажняющий крем летом?

Увлажняющий крем играет ключевую роль в поддержании гидратации эпидермиса в любое время года, включая летний период. В жару кожа может испытывать дополнительную потерю влаги из-за интенсивного испарения, особенно если часто находиться на солнце или воздухе с кондиционером. Правильно подобранный увлажняющий крем помогает сохранить естественный барьер эпидермиса, предотвращает её обезвоживание и сухость.

Как выбрать увлажняющее средство для жаркого периода?

Для минимизации потенциальных негативных эффектов при нанесении увлажняющего крема в жару, рекомендуется выбирать легкие текстуры на водной или гелевой основе. Это позволит коже "дышать" и не создаст ощущения липкости или перегрузки.

Как правильно наносить увлажняющий крем?

Помимо выбора подходящего продукта, важно правильно его наносить. Лучше всего использовать крем после тщательного очищения кожи и применения тонера или сыворотки. Это помогает создать барьер, защищающий кожу от потери влаги и внешних агрессивных факторов.

В заключение, нанесение увлажняющего крема в жаркую погоду не является вредным по себе, но важно выбирать подходящие продукты и следить за реакцией кожи, чтобы обеспечить ей оптимальный уход и комфорт в любых погодных условиях.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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