Какой эффект наращивания ресниц подойдет именно вам: лучшие схемы наращивания

Советы по выбору схемы наращивания ресниц для любого лица

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современные нарощенные ресницы больше не ассоциируются с безвкусицей и неестественными веерами. Эта популярная процедура востребована у звезд и офисных сотрудниц, стремящихся сэкономить время на макияж.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, CC BY 2.0

Наращивание ресниц особенно полезно для тех, кому природа не подарила пышных ресниц. Важно выбрать нужный эффект, исходя из желаемого результата и особенностей лица.

Среди популярных техник выделяются натуральный эффект, создающий впечатление природной красоты, и разреженное наращивание для мягкого, естественного взгляда.

Эффект "лисий взгляд" делает глаза более длинными и раскосыми, а кукольный эффект придает глазам распахнутость и выразительность. "Беличий эффект" подчеркивает натуральную форму глаз без их вытягивания.

При выборе эффекта наращивания следует учитывать форму и размер глаз. Для крупных глаз предпочтительны натуральные схемы, для круглых — лисий или беличий эффект, а для обладательниц нависшего века — натуральные схемы, которые визуально раскроют взгляд.

Важно также учитывать посадку глаз: для близко посаженных подходят лисий или беличий эффект, для далеко посаженных — кукольная схема или лучики.

Наращивание ресниц позволяет скорректировать форму глаз, подчеркнуть их выразительность и сэкономить время на ежедневный макияж.