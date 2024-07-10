Эффективный способ подтянуть руки без диет и упражнений

Подтяжка кожи рук: когда косметология бессильна, помогает хирургия

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Одной из распространённых проблем после значительного похудения или с возрастом является обвисание кожи и наличие жировой ловушки в верхней части рук.

Фото: flickr.com by ~ggvic~, CC BY 2.0

Это особенно актуально для женщин, так как трицепсы редко задействуются в повседневной жизни. Со временем здесь накапливаются жировые отложения, избавиться от которых сложно с помощью диет и физических упражнений.

Наиболее эффективным решением является хирургическая подтяжка кожи, или брахиопластика. Она рекомендуется пациентам после значительной потери веса, с дистрофическими изменениями мышечной ткани, возрастными изменениями и индивидуальными особенностями, мешающими носить открытую одежду.

Косметологические процедуры, такие как мезонити и аппаратные методики, редко дают желаемый результат. Брахиопластика возвращает рукам красивую форму, но оставляет рубцы по внутренней стороне руки.

Операция требует стандартного предоперационного обследования и консультаций специалистов. После брахиопластики необходимо носить компрессионное бельё и избегать физических нагрузок и тепловых процедур на несколько месяцев.

Правильно выполненная операция даёт пожизненный эффект, но сопровождается рисками образования шрамов, сером и гематом. Противопоказаниями являются онкологические заболевания, не находящиеся в стадии ремиссии.