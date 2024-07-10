Эти домашние девайсы заменят дорогие процедуры в салонах

Как современные технологии делают уход за собой доступным и эффективным

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Любой косметолог подтвердит: основа успеха в борьбе за молодость и красоту — это домашний уход. В условиях современного темпа жизни даже у моделей нет времени на частые процедуры, но благодаря технологическому прогрессу, многие из них можно делать самостоятельно.

Фото: Pexels by Curtis Adams, CC0

Разнообразные ультразвуковые и микротоковые приборы для лица оказывают механическое, тепловое и химическое воздействие, что запускает процессы регенерации кожи и усиливает действие косметических средств.

Ирригаторы, незаменимые для гигиены рта, эффективно очищают межзубные промежутки и массируют десны, что делает их необходимыми для тех, у кого установлены брекеты, виниры или коронки.

Лазерные эпиляторы для домашнего использования легко заменяют походы в салон красоты, обеспечивая удобство и экономию времени.

Эти приборы, благодаря сниженной мощности, безопасны и удобны в использовании, что позволяет поддерживать красоту и здоровье без посещения салонов и стоматологов.