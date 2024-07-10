Хотите, чтобы ваш парфюм держался весь день: вот что нужно делать

Как выбрать и куда наносить парфюм для максимального эффекта

0:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Парфюмерия разнообразна: древесные, цветочные, фруктовые и цитрусовые ароматы выбираются в зависимости от индивидуальности человека. Правильное нанесение парфюма продлевает его стойкость.

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Идеальные места на теле: за ушами, задняя поверхность коленей, волосы, зона пульса и впадина на груди. Эти зоны способствуют длительному сохранению аромата из-за близости к венам или циркуляции воздуха.

Существует также парфюмерный дресс-код. В офисе предпочтительны свежие и легкие ароматы, избегайте сладких и стойких. Для свиданий подойдут теплые и манящие ноты ванили и ладана.

Зимой выбирайте ароматы с мускатным орехом, сандалом, амброй и вишней, они согревают и держатся долго. Летом лучше использовать цветочные, цитрусовые и зеленые ароматы, они придают ощущение легкости и свежести.