Хотите, чтобы ваш парфюм держался весь день: вот что нужно делать

Парфюмерия разнообразна: древесные, цветочные, фруктовые и цитрусовые ароматы выбираются в зависимости от индивидуальности человека. Правильное нанесение парфюма продлевает его стойкость.
Идеальные места на теле: за ушами, задняя поверхность коленей, волосы, зона пульса и впадина на груди. Эти зоны способствуют длительному сохранению аромата из-за близости к венам или циркуляции воздуха.
Существует также парфюмерный дресс-код. В офисе предпочтительны свежие и легкие ароматы, избегайте сладких и стойких. Для свиданий подойдут теплые и манящие ноты ванили и ладана.
Зимой выбирайте ароматы с мускатным орехом, сандалом, амброй и вишней, они согревают и держатся долго. Летом лучше использовать цветочные, цитрусовые и зеленые ароматы, они придают ощущение легкости и свежести.
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