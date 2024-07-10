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Почему спать обнажённым в жару опасно: мнение врачей

Врачи Юн и Босток объяснили, как обеспечить комфортный сон в жару

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Моя семья » Красота и стиль

Летние жаркие дни могут стать настоящим испытанием, особенно ночью, когда сложно заснуть из-за духоты. Спать обнажённым в такую погоду — плохая идея, утверждает врач-терапевт Энтони Юн, поддержанный доктором Софи Босток. По их словам, пот скапливается на теле, повышая температуру и ухудшая комфорт сна.

Врачи Юн и Босток объяснили, как обеспечить комфортный сон в жару
Фото: annakosali.com by Anna Kosali, CC BY-SA 3.0

Вместо этого рекомендуется надевать легкую хлопковую пижаму, которая поможет охладить тело. Софи Босток также предлагает использовать охлаждённое в морозилке постельное белье для более комфортного сна.

Избегайте сатиновых и шёлковых пижам, которые плохо впитывают влагу и могут вызвать раздражение. Оптимальным выбором являются лёгкие костюмы из хлопка или льна без лишних деталей.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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