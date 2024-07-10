Уход за волосами: 6 ошибок, которые вы должны прекратить делать прямо сейчас

Блестящие и ухоженные волосы могут стать главным аксессуаром девушки, но неочевидные ошибки в уходе за ними могут испортить их красоту. Некоторые привычки в уходе стоит пересмотреть, чтобы волосы оставались чистыми, не путались и переливались на солнце.
Ошибка 1: Редко мыть расческу. На щетке скапливаются пыль и кожное сало, что загрязняет волосы. Чистите ее раз в неделю.
Ошибка 2: Не сушить волосы феном. Мокрые волосы разбухают и ломаются. Используйте фен на низкотемпературном режиме, держа его на расстоянии 15-20 см.
Ошибка 3: Забывать о массаже головы. Массаж улучшает кровообращение и предотвращает выпадение волос.
Ошибка 4: Не пользоваться скрабом для кожи головы. Очищайте кожу головы от загрязнений с помощью пилингов или скрабов.
Ошибка 5: Спать с распущенными волосами. Волосы путаются и повреждаются. Собирайте их в свободную косичку перед сном.
Ошибка 6: Постоянно носить высокий хвост. Это истончает волосы и приводит к их выпадению. Изменяйте прически чаще.
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