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Уход за волосами: 6 ошибок, которые вы должны прекратить делать прямо сейчас

Почему ваши волосы теряют блеск: 6 частых ошибок

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Блестящие и ухоженные волосы могут стать главным аксессуаром девушки, но неочевидные ошибки в уходе за ними могут испортить их красоту. Некоторые привычки в уходе стоит пересмотреть, чтобы волосы оставались чистыми, не путались и переливались на солнце.

Почему ваши волосы теряют блеск: 6 частых ошибок
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

Ошибка 1: Редко мыть расческу. На щетке скапливаются пыль и кожное сало, что загрязняет волосы. Чистите ее раз в неделю.

Ошибка 2: Не сушить волосы феном. Мокрые волосы разбухают и ломаются. Используйте фен на низкотемпературном режиме, держа его на расстоянии 15-20 см.

Ошибка 3: Забывать о массаже головы. Массаж улучшает кровообращение и предотвращает выпадение волос.

Ошибка 4: Не пользоваться скрабом для кожи головы. Очищайте кожу головы от загрязнений с помощью пилингов или скрабов.

Ошибка 5: Спать с распущенными волосами. Волосы путаются и повреждаются. Собирайте их в свободную косичку перед сном.

Ошибка 6: Постоянно носить высокий хвост. Это истончает волосы и приводит к их выпадению. Изменяйте прически чаще.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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