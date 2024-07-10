Почему ваш санскрин не работает так, как вы хотели

Солнечные лучи делятся на два типа: UVA и UVB. Первые проникают сквозь облака и стекло, разрушая коллаген в глубоких слоях кожи, что приводит к старению и пигментации.
UVB-лучи вызывают ожоги и загар, их действие ощущается как тепло. Они могут привести к ранним морщинам и онкологии.
Средства с SPF защищают от UVB-лучей, а значок UVA указывает на защиту от лучей А-типа. Текущий УФ-индекс можно проверить в приложении "Погода".
Важно использовать санскрины, защищающие от обоих типов лучей, и правильно их наносить. Санскрины бывают с физическими и химическими фильтрами, важно выбирать безопасные для экосистемы средства.
На отдых рекомендуется брать водостойкие санскрины и качественные увлажняющие средства. По окончании отпуска кожу нужно восстановить с помощью увлажняющих масок и кремов.
Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.