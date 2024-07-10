Почему ваш санскрин не работает так, как вы хотели

Как выбрать идеальный санскрин для отпуска: защита от UVA и UVB лучей

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Солнечные лучи делятся на два типа: UVA и UVB. Первые проникают сквозь облака и стекло, разрушая коллаген в глубоких слоях кожи, что приводит к старению и пигментации.

Фото: unsplash.com by frank mckenna, PDM

UVB-лучи вызывают ожоги и загар, их действие ощущается как тепло. Они могут привести к ранним морщинам и онкологии.

Средства с SPF защищают от UVB-лучей, а значок UVA указывает на защиту от лучей А-типа. Текущий УФ-индекс можно проверить в приложении "Погода".

Важно использовать санскрины, защищающие от обоих типов лучей, и правильно их наносить. Санскрины бывают с физическими и химическими фильтрами, важно выбирать безопасные для экосистемы средства.

На отдых рекомендуется брать водостойкие санскрины и качественные увлажняющие средства. По окончании отпуска кожу нужно восстановить с помощью увлажняющих масок и кремов.