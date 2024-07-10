Выдавливание прыщей и другие ошибки: что вы делаете неправильно при лечении кожи

Лечение акне: почему домашние средства могут усугубить проблему

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сегодня, несмотря на доступность косметологов, многие продолжают самостоятельно бороться с акне и передают свои "секреты" новому поколению, создавая мифы о домашнем лечении.

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Основные ошибки включают:

игнорирование проблемы, так как считается, что прыщи сами пройдут;

строгие диеты, которые не решают проблему, так как акне часто наследственное;

выдавливание прыщей, что может привести к рубцам и инфекциям;

использование спиртовых тоников, которые могут вызвать раздражение и ухудшить состояние кожи;

использование народных средств, которые не устраняют причину акне и могут привести к дерматиту.

Специалисты предупреждают, что некоторые методы могут быть опасны и усугублять состояние, а в некоторых случаях лечение должно включать психологическую помощь.