Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пособники Украины намеревались взорвать авианесущий крейсер ВМФ России
Аналитики фиксируют рост обеспокоенности среди участников НАТО
Новый невидимый дальний дрон-разведчик наводит ракеты "Искандер"
Промывание макарон после варки: миф или необходимость?
В РФ открылись более 13 тысяч иностранных компаний после февраля 2022 года
Как замедлить процесс старения: советы дерматолога
Куда и как москвичи могут сейчас отправиться на юг России
Симона Юнусова ответила на вопрос об Анастасии Решетовой
Apple стала самой ценной компанией в мире, обогнав Microsoft
Выдавливание прыщей и другие ошибки: что вы делаете неправильно при лечении кожи

Лечение акне: почему домашние средства могут усугубить проблему

0:51
Моя семья » Красота и стиль

Сегодня, несмотря на доступность косметологов, многие продолжают самостоятельно бороться с акне и передают свои "секреты" новому поколению, создавая мифы о домашнем лечении.

Лечение акне: почему домашние средства могут усугубить проблему
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Основные ошибки включают:

  • игнорирование проблемы, так как считается, что прыщи сами пройдут;
  • строгие диеты, которые не решают проблему, так как акне часто наследственное;
  • выдавливание прыщей, что может привести к рубцам и инфекциям;
  • использование спиртовых тоников, которые могут вызвать раздражение и ухудшить состояние кожи;
  • использование народных средств, которые не устраняют причину акне и могут привести к дерматиту.

Специалисты предупреждают, что некоторые методы могут быть опасны и усугублять состояние, а в некоторых случаях лечение должно включать психологическую помощь.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения

Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.

Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
Российские войска продолжают наступать в селе Нью-Йорк Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Последние материалы
Промывание макарон после варки: миф или необходимость?
Лечение акне: почему домашние средства могут усугубить проблему
В РФ открылись более 13 тысяч иностранных компаний после февраля 2022 года
Как замедлить процесс старения: советы дерматолога
Куда и как москвичи могут сейчас отправиться на юг России
Симона Юнусова ответила на вопрос об Анастасии Решетовой
Apple стала самой ценной компанией в мире, обогнав Microsoft
Соболев согласовал контракт с ФК "Зенит"
Российские войска продолжают наступать в селе Нью-Йорк
Ветеринары советуют владельцам кошек не увлекаться настоем валерианы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников