Выдавливание прыщей и другие ошибки: что вы делаете неправильно при лечении кожи
Лечение акне: почему домашние средства могут усугубить проблему
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Сегодня, несмотря на доступность косметологов, многие продолжают самостоятельно бороться с акне и передают свои "секреты" новому поколению, создавая мифы о домашнем лечении.
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0
Основные ошибки включают:
- игнорирование проблемы, так как считается, что прыщи сами пройдут;
- строгие диеты, которые не решают проблему, так как акне часто наследственное;
- выдавливание прыщей, что может привести к рубцам и инфекциям;
- использование спиртовых тоников, которые могут вызвать раздражение и ухудшить состояние кожи;
- использование народных средств, которые не устраняют причину акне и могут привести к дерматиту.
Специалисты предупреждают, что некоторые методы могут быть опасны и усугублять состояние, а в некоторых случаях лечение должно включать психологическую помощь.
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