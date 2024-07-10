Как уловить магию природы в одном распылении парфюма

Запах летнего дождя — петрихор, включает смесь озона, свежей зелени и влажной земли. Термин петрихор, созданный из греческих слов petra (камень) и ichor (кровь богов), придумали австралийские минералоги.
Они выяснили, что некоторые растения выделяют эфирные масла в почву в жару, а после дождя эти молекулы испаряются, придавая воздуху прохладную свежесть. Вторая часть аромата — геосмин, результат деятельности микроорганизмов в почве, создающий теплый запах влажной земли.
Ароматы дождя улучшают настроение благодаря генетической памяти, связанной с ожиданием предков дождя, который обещал урожай. Современные парфюмеры стремятся запечатлеть этот запах в духах, чтобы мы могли наслаждаться им в любое время.
Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.