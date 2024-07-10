Эти правила загара спасут вашу кожу от преждевременного старения

Как безопасно загорать: советы по защите кожи от солнца

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — время отдыха на морском побережье и получения витамина D, но загар несет множество рисков для здоровья. Статистика раковых заболеваний кожи, особенно на юге, растет, а загар вызывает ожоги, пигментацию, фотодерматозы и преждевременное старение кожи.

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Для сохранения молодости и здоровья лучше избегать загара. Если вы все же хотите загорать, соблюдайте основные правила:

загорать до 11 утра и после 17 вечера,

использовать солнцезащитные средства с высокой защитой (SPF 50+), наносить их за полчаса до выхода и обновлять после купания,

не забывайте защищать руки, лицо, шею и область декольте,

избегайте длительного пребывания на солнце в первый день отдыха и постепенно увеличивайте время загара,

в случае ожогов используйте пантенол или средства с алоэ вера, охладите кожу перед нанесением крема,

используйте средства "после загара" для увлажнения и успокоения кожи.