Почему ваше акне не проходит: неожиданные причины

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Косметолог Созинова: как правильно ухаживать за кожей, чтобы избавиться от акне

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Моя семья » Красота и стиль

Акне может стать серьезной проблемой для многих, даже после подросткового возраста. Косметолог Ирина Созинова подчеркивает, что важно понимать причины акне и принимать меры для их устранения.

Косметолог Созинова: как правильно ухаживать за кожей, чтобы избавиться от акне
Фото: Freepik is licensed under Free license

Регулярная очистка кожи до двух раз в день и после потоотделения, использование мягких средств без спирта, а также регулярное мытье головы могут помочь снизить появление прыщей.

Важно избегать частой смены средств против акне, давая каждому продукту время подействовать, и не трогать лицо руками, чтобы не усугублять воспаления. Стресс также играет роль в появлении акне, поэтому практика осознанности и правильный образ жизни могут быть полезны.

Некоторые привычки: выдавливание прыщей, частая смена средств, использование общих кистей для макияжа, могут ухудшить состояние кожи. Последовательность и терпение — ключевые элементы успешного лечения акне.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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