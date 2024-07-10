Как избавиться от волос в зоне бикини без боли и раздражения: лучшие советы

Идеальная эпиляция зоны бикини: от подготовки до ухода

0:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Удаление волос в зоне бикини — выбор каждой женщины, будь то бритье, восковая эпиляция или лазерное удаление. Важно следовать правилам процедур ухода за кожей до и после удаления волос, чтобы избежать раздражения и воспаления.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM

Следует регулярно отшелушивать кожу, использовать успокаивающие и увлажняющие средства, и избегать ковыряния вросших волосков. Также важно правильно подготовиться к восковой эпиляции.

При бритье нужно использовать свежую бритву и крем для бритья. После эпиляции избегайте солнечного облучения и носите свободную одежду.