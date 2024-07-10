Частые душевые процедуры летом: спасение или вред

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Дерматолог Куроедова: как принимать душ в жаркую погоду

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Летние дни могут быть изнуряющими, и желание принять душ несколько раз в день естественно. Однако частые водные процедуры могут навредить коже, особенно если не соблюдать несколько простых правил.

Дерматолог Куроедова: как принимать душ в жаркую погоду
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, CC BY-SA 3.0

Дерматолог Ирина Куроедова рекомендует сокращать время душа до 5-10 минут, чтобы минимизировать потерю влаги. Горячая вода сильнее сушит кожу, поэтому лучше использовать прохладную или теплую воду.

Для очищения стоит выбирать мягкие средства, избегая жесткого мыла и антибактериальных гелей, которые могут нарушить естественный баланс кожи.

После душа следует аккуратно промакивать кожу полотенцем и использовать увлажняющий крем, предпочтительно с гиалуроновой кислотой, для сохранения влаги.

Таким образом, соблюдая эти советы, можно наслаждаться освежающим летним душем без вреда для кожи.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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