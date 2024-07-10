Частые душевые процедуры летом: спасение или вред

Летние дни могут быть изнуряющими, и желание принять душ несколько раз в день естественно. Однако частые водные процедуры могут навредить коже, особенно если не соблюдать несколько простых правил.
Дерматолог Ирина Куроедова рекомендует сокращать время душа до 5-10 минут, чтобы минимизировать потерю влаги. Горячая вода сильнее сушит кожу, поэтому лучше использовать прохладную или теплую воду.
Для очищения стоит выбирать мягкие средства, избегая жесткого мыла и антибактериальных гелей, которые могут нарушить естественный баланс кожи.
После душа следует аккуратно промакивать кожу полотенцем и использовать увлажняющий крем, предпочтительно с гиалуроновой кислотой, для сохранения влаги.
Таким образом, соблюдая эти советы, можно наслаждаться освежающим летним душем без вреда для кожи.
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