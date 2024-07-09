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5 лучших советов по окрашиванию волос, о которых вы никогда раньше не слышали

Советы от колористов по окрашиванию волос

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Эксперты по окрашиванию волос дали самые уникальные советы, которые сэкономят вам время и деньги.

Советы от колористов по окрашиванию волос
Фото: unsplash.com by Štefan Štefančík cikstefan, PDM

1. Чудеса не происходят в одночасье. Изменение цвета волос — это преображение. Поэтому, как только вы решите, что хотите сменить прическу, ожидание, пока произойдёт волшебство, может быть немного утомительным. Один из самых распространённых мифов заключается в том, что радикальные изменения могут произойти за одно посещение салона. Если вы хотите серьёзных изменений, для этого может потребоваться не один визит в салон, особенно если вы хотите сохранить свои волосы здоровыми.

2. Новый цвет волос не всегда приводит к повреждению волос. Иногда женщины чрезмерно кондиционируют волосы дома с помощью масок и процедур, чтобы компенсировать предполагаемый ущерб. Обратите внимание на текстуру ваших волос, не сухие ли они, не потеряли ли блеск. Вам не нужно делать ежевечернюю глубокую кондиционирующую процедуру, если всё в порядке.

3. Купите шляпу. Все мы знаем о важности ухода в домашних условиях, но помните: солнце за окном может превратить ваш модный яркий цвет или красивый блонд во что-то непонятное. Поэтому обязательно надевайте шляпу.

4. Убедитесь, что ваш колорист понимает уникальную текстуру ваших волос.
Кудрявые, вьющиеся волосы могут быть более нежными. Тёмные, прямые волосы могут выдержать больше, чем другие текстуры волос. Если вы впервые в салоне, поделитесь своим прошлым опытом окрашивания со своим колористом.

5. Откажитесь от осветляющих шампуней. Лучше воздержаться от домашних процедур, предназначенных для удаления нежелательного пигмента с волос. Если ваш колорист не даст вам формулу, адаптированную к вашим волосам, то не стоит экспериментировать. 

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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