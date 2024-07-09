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Откройте секреты тренда clean girl: естественная красота и забота о планет

Тренд clean girl: ключевые черты и принципы

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Тренд "clean girl" — это концепция, объединяющая здоровый образ жизни и выбор натуральных продуктах в уходе за кожей и волосами. Он акцентирует внимание на чистоте и естественности, как в питании, так и в выборе косметики. Сегодня мы расскажем основные отличительные черты последовательниц тренда "clean girl" .

Тренд clean girl: ключевые черты и принципы
Фото: unsplash.com by Jesse Uli, CC0

Использование натуральной косметики

Такие девушки предпочитают косметику и средства по уходу, содержащие натуральные ингредиенты, свободные от вредных химических добавок. Они часто выбирают органические продукты, произведенные с учетом экологических стандартов.

Здоровый образ жизни

Они уделяют внимание своему питанию, выбирая продукты с высоким содержанием питательных веществ и избегая вредных добавок. Регулярные занятия спортом и физическая активность также важны для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.

Уход за собой естественными способами

Clean girls часто прибегают к домашним методам ухода за кожей и волосами, используя маски из натуральных ингредиентов, таких как овсянка, мед, алоэ вера и масла.

Экологическое сознание

Важным аспектом для последовательниц тренда является уважение к окружающей среде. Они выбирают продукцию, производимую экологически чистыми способами, и уменьшают использование одноразовых пластиковых изделий.

Приверженность этичности

Clean girls часто поддерживают этические бренды, которые не тестируют свою продукцию на животных.

Естественный макияж и уход за кожей

Визуальные аспекты также играют важную роль в стиле "clean girl". Это натуральный и свежий макияж, который выглядит, как будто его вообще нет, и уход за кожей, направленный на поддержание естественного сияния и здоровья кожи.

Тренд Clean Girl не только привлекает внимание к качеству продуктов, которые мы используем на себе, но и вдохновляет нас быть более ответственными потребителями и заботиться о нашей планете.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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