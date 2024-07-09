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Влияние диет на обмен веществ и способы справиться с эмоциональным перееданием

Эмоциональное переедание: как внутренние запреты мешают похудеть

1:43
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Различные диеты негативно влияют на обмен веществ и пищевое поведение, и чем дольше длится диета, тем сложнее сбросить вес. Психолог и специалист по коррекции пищевого поведения Галина Турецкая считает, что основная причина лишнего веса — это эмоциональное переедание, связанное с привычкой справляться с эмоциями с помощью еды. Чувствительные и неуверенные в себе люди особенно подвержены тяге к сладкой и жирной пище в стрессовых ситуациях, используя еду для достижения душевного комфорта.

Эмоциональное переедание: как внутренние запреты мешают похудеть
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Эксперт рекомендует не делить еду на "разрешенную" и "запрещенную", так как нет продуктов, от которых непременно толстеют или худеют. Люди, заедающие эмоции, теряют правильное ощущение меры: с одной стороны, они стремятся есть здоровую пищу и уменьшить порции, с другой — их тянет к шоколаду в стрессовых ситуациях. Для снижения веса важно найти альтернативные способы справляться с эмоциями.

Невозможность похудеть может быть связана с внутренними запретами на проявление эмоций, которые трансформируются в пищевые запреты. Такие запреты часто связаны с детскими воспоминаниями и переживаниями. По мнению психолога, существует связь между сильным желанием похудеть и стремлением удержать текущий вес. Лишний вес может служить защитой от нежелательного внимания и внутренними проблемами, переключая фокус на внешнюю проблему. Ожесточенные диеты часто становятся способом борьбы с внешним проявлением внутренних неурядиц, что напоминает бег по замкнутому кругу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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