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Несмываемый кондиционер-спрей: защита и уход за волосами летом

Как сохранить шелковистость и здоровье волос: советы стилиста

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Летом волосы ежедневно подвергаются воздействию солнца, спутываются на ветру и намокают в морской или хлорированной воде, что приводит к накоплению повреждений. Для сохранения шелковистости и здоровья волос необходимо правильно их защищать, используя несмываемые кондиционеры-спреи.

Как сохранить шелковистость и здоровье волос: советы стилиста
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Такие кондиционеры увлажняют сухие волосы, делая их эластичными и менее ломкими. В их состав входят увлажнители и эмоленты, которые разглаживают и смягчают волосы. Кондиционер-спрей облегчает распутывание, уменьшая трение между прядями волос. Его можно применять как на влажных, так и на сухих волосах, что делает его удобным для укладки.

Кондиционер-спрей защищает волосы от негативного воздействия окружающей среды, укрепляя кутикулу и создавая барьер от потери влаги. Натуральные масла в составе кондиционера защищают волосы от температур, ветра и ультрафиолетовых лучей, а антиоксиданты нейтрализуют повреждения от солнца.

Это средство помогает бороться с пушистостью, придавая волосам гладкость и блеск. Особенно полезен кондиционер для вьющихся волос, возвращая им эластичность и четкость, которые часто теряются из-за пористости.

Для максимально эффективного использования кондиционера-спрея его нужно наносить перед сушкой феном или укладкой, концентрируя средство на кончиках волос. Использование пальцев, щетки для распутывания или расчески с широкими зубьями поможет избежать ломкости волос.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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