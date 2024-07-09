Элегантность и стройность: мода для женщин 50+

Как подобрать идеальный гардероб женщинам старше 50: советы стилиста

Женщинам старше 50 лет для коррекции фигуры подойдут платья длины миди, брючные костюмы пыльных оттенков и юбка-карандаш, утверждает стилист Анна Скороходова. Базовые вещи из плотных тканей помогут создать стройный и элегантный образ. При этом предпочтение стоит отдавать приглушенным оттенкам, таким как изумрудный, пыльно-зеленый, сапфировый или молочно-желтый.

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Брючные костюмы пыльных оттенков с декоративными элементами и необычной обувью, такие как туфли на невысоком каблуке или сапоги, станут классическим вариантом для удлинения силуэта. Платья длины миди, дополненные жакетом строгих форм с акцентными плечами или зимним пальто, также помогут визуально вытянуть фигуру. Яркий шарф, свободно свисающий с плеч, добавит акцент и подчеркнет элегантность.

Классическая рубашка с поднятым воротником прикроет зону шеи и добавит торжественности и благородства образу. Рубашка с расстегнутой верхней пуговицей, дополненная массивным украшением, классическими джинсами прямого кроя из плотного денима и цветным удлиненным пальто, создаст органичный и стройный образ.

Для тех, кто предпочитает носить юбки, рекомендуется выбирать юбку-карандаш длины миди или плиссированную юбку, которая замечательно вытягивает силуэт. От обтягивающих трикотажных юбок стоит отказаться, так как они акцентируют внимание на проблемных зонах. Следует избегать мешковатой безразмерной одежды и обтягивающих вещей из тонких тканей, которые слишком облегают и просвечиваются.