Как выбрать украшения женщинам 50+: советы от стилиста

Элегантный возраст: какие украшения носить женщинам старше 50

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Женщинам старше 50 лет не рекомендуется носить инфантильные, массивные пластиковые украшения и бижутерию из дешевых материалов. Анна Скороходова, стилист, подчеркивает, что маленькие детали важны, так как они формируют общее настроение образа. Массивные пластиковые украшения на взрослых женщинах выглядят нелепо и дешево, так как они слишком яркие и молодежные. Инфантильные украшения с детскими элементами, такими как керамические сердечки или пластиковые вишенки, также неуместны.

Фото: commons.wikimedia.org by MASAYUKI KATO, CC BY-SA 3.0

Дешевые металлы в бижутерии быстро теряют внешний вид, обесцвечиваясь и темнея. Стоит избегать таких материалов, так как они сразу выглядят дешево. Мода на комплекты украшений, состоящие из серег и колье, уступает тренду на непарные изделия. Женщинам 50+ рекомендуется разнообразить комплекты другими украшениями, такими как легкие жемчужные нити.

Широкий спектр украшений подходит для женщин старше 50 лет: от маленьких деликатных изделий до массивных. Сегодня в тренде массивный жемчуг, сочетание тонких нитей и крупных жемчужин. Асимметричные серьги, массивные браслеты из металла и качественная бижутерия также популярны. Массивные кольца с большими камнями, такими как топаз или аметист, тоже на пике популярности.

При выборе украшений важно учитывать тип фигуры: пышным дамам не подойдут маленькие изделия, а женщинам невысокого роста — громоздкие украшения. Украшения привлекают внимание к определенным зонам, которые могут быть проблемными, поэтому стоит выбирать тип украшений с учетом этих особенностей. Если шея имеет дефекты, можно надеть украшения поверх водолазки или легкого шарфа.