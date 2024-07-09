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Какие сумки подойдут женщинам старше 50: советы стилиста Скороходовой

Секреты стильного образа: как правильно выбрать сумку женщинам 50+

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Женщинам старше 50 лет лучше избегать трендовых и слишком пестрых сумок с большим количеством декоративных элементов. Анна Скороходова, стилист, рекомендует не злоупотреблять ультрамодными моделями сумок, так как тренды рассчитаны на молодежную и среднюю возрастную группу, и на зрелых женщинах они могут смотреться неуместно, даже в сочетании с классическим образом.

Секреты стильного образа: как правильно выбрать сумку женщинам 50+
Фото: freepik.com is licensed under public domain

От слишком пестрых сумок с активным мелким принтом, включающим множество цветов и оттенков, также стоит отказаться. Такие изделия могут упрощать образ и придавать простоватый вид, что недопустимо для женщин 50+. Сумки с обилием декора, таких как стразы, аппликации, декоративные вставки, сочетания кожи и замши, тоже не рекомендуются, так как их дизайн не очень актуален и способен упрощать любой образ.

Женщинам, которые не ведут активный образ жизни и не носят спортивную одежду, лучше отказаться от рюкзаков и теннисных сумок, так как они будут смотреться чужеродно и не совпадать со стилистикой. Модницам старше 50 лет следует выбирать классические сумки среднего размера из натуральной кожи, которые подчеркнут статус и прослужат долго. Предпочтение стоит отдавать изделиям неярких, а немного приглушенных оттенков.

Анна Скороходова рекомендует выбирать лаконичные цвета: черный, кофейный, бежевый. Красный оттенок лучше выбирать в благородном прочтении, таком как бордовый или темно-вишневый. Синий цвет должен быть ближе к сапфировому, а зеленый — к травянистому или изумрудному, если такие цвета подходят женщине.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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