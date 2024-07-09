Советы стилиста: какие цветовые сочетания не стоит использовать

Ошибки в сочетании цветов: как избежать нелепых образов

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Черный цвет не рекомендуется сочетать с нежными оттенками, так как он привлекает слишком много внимания и требует сопоставимого цвета. Сочетание черного с мятным или нежно-голубым создает нелепый образ, где черный доминирует, а нежные краски выглядят водянисто и блекло. Также стилист Анна Скороходова предостерегает от сочетания серого и коричневого цветов в одном образе, так как они добавляют небрежности и "грязи", не создавая контраста или акцента.

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При создании монохромного образа в белом цвете важно избегать различных тонов и выбирать исключительно один оттенок, чтобы наряд не выглядел неопрятным. Кроме того, в одном образе не рекомендуется сочетать несколько кислотных оттенков, таких как кислотно-зеленый и ярко-алый. Для акцента стоит выбрать один яркий цвет и смешивать его с более спокойными тонами.

Яркие цвета и активный принт также создают пестрый и неуместный образ. Примером неудачного сочетания является принт зебры и ультрасиний цвет, которые вместе выглядят слишком ярко и сложно. С яркими принтами лучше выбирать более спокойные тона.