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Советы стилиста: какие цветовые сочетания не стоит использовать

Ошибки в сочетании цветов: как избежать нелепых образов

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Черный цвет не рекомендуется сочетать с нежными оттенками, так как он привлекает слишком много внимания и требует сопоставимого цвета. Сочетание черного с мятным или нежно-голубым создает нелепый образ, где черный доминирует, а нежные краски выглядят водянисто и блекло. Также стилист Анна Скороходова предостерегает от сочетания серого и коричневого цветов в одном образе, так как они добавляют небрежности и "грязи", не создавая контраста или акцента.

Ошибки в сочетании цветов: как избежать нелепых образов
Фото: Openverse by brendan-c, CC BY 2.0

При создании монохромного образа в белом цвете важно избегать различных тонов и выбирать исключительно один оттенок, чтобы наряд не выглядел неопрятным. Кроме того, в одном образе не рекомендуется сочетать несколько кислотных оттенков, таких как кислотно-зеленый и ярко-алый. Для акцента стоит выбрать один яркий цвет и смешивать его с более спокойными тонами.

Яркие цвета и активный принт также создают пестрый и неуместный образ. Примером неудачного сочетания является принт зебры и ультрасиний цвет, которые вместе выглядят слишком ярко и сложно. С яркими принтами лучше выбирать более спокойные тона.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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