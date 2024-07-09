Новые цвета в окрашивание: что будет модно в 2024 по версии стилиста Левиной

Тренды окрашивания 2024: рельефный бразильский блонд и теплые оттенки

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В 2024 году в моде будет рельефный бразильский блонд, светлая акцентная прядь у лица и окрашивание в теплых оттенках, сообщает парикмахер и стилист Лилия Левина. В тренде остаются градиенты и растяжки, где цвет у корней темнее, а по длине волос светлее, что создает эффект рельефного бразильского блонда. Популярной также остается светлая акцентная прядь у лица, создающая красивое обрамление.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Теплые оттенки снова в моде: солнечный блонд, карамельные тона, коньячные оттенки с примесью оранжевого, а также рыжие цвета. Кроме того, будет актуален королевский фиолетовый. Холодные оттенки, такие как платиновые и пепельные, утратили свою популярность.