Новые цвета в окрашивание: что будет модно в 2024 по версии стилиста Левиной

В 2024 году в моде будет рельефный бразильский блонд, светлая акцентная прядь у лица и окрашивание в теплых оттенках, сообщает парикмахер и стилист Лилия Левина. В тренде остаются градиенты и растяжки, где цвет у корней темнее, а по длине волос светлее, что создает эффект рельефного бразильского блонда. Популярной также остается светлая акцентная прядь у лица, создающая красивое обрамление.
Теплые оттенки снова в моде: солнечный блонд, карамельные тона, коньячные оттенки с примесью оранжевого, а также рыжие цвета. Кроме того, будет актуален королевский фиолетовый. Холодные оттенки, такие как платиновые и пепельные, утратили свою популярность.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.