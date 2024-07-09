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5 коварных привычек, которые могут вызвать появление прыщей

Названы привычки, которые вызывают акне

2:01
Моя семья » Красота и стиль

В нынешнем мире мы инвестируем больше времени и денег в заботу о коже лица, чем когда-либо. Мы проводим двойное очищение, тщательно маскируем кожу. И всё же, несмотря на все наши заботы и усилия, прыщи появляются снова. 

Тем не менее есть вещи, которые вы можете контролировать, чтобы сократить количество высыпаний. Большинство из них — это привычки, о которых вы, вероятно, даже не подозреваете. 

Телефон

Мы прикасаемся к телефону более 2000 раз в день, бактерии и грязь с ваших пальцев могут накапливаться на экране, вызывая высыпания вокруг подбородка, щёк и рта. Чтобы ваш экран оставался чистым, ежедневно протирайте его антибактериальной салфеткой.

Кисти для макияжа

Щетина кистей является магнитом для бактерий, грязи. Если вы не чистите кисти, вполне вероятно, что они способствуют появлению высыпаний. После каждого использования протирайте кисть салфеткой для снятия макияжа. Затем мойте кисти для макияжа еженедельно.

Чрезмерный скрабинг лица

Некоторые люди начинают использовать скраб каждый день или даже два раза в день. Их кожа ухудшается, потому что чрезмерное отшелушивание вызывает воспаление и отёк закупоренных пор.

Средства для волос

Многие густые, жирные средства для волос наполнены ингредиентами, которые могут попадать на кожу и закупоривать поры. Если вы заметили высыпания вдоль линии роста волос, шеи и спины, есть вероятность, что это может быть связано с вашими средствами. 

Ваш рацион

Молочные продукты могут усугубить акне, потому что они могут стимулировать сальные железы и увеличивать закупоренные поры. Коровье молоко содержит гормоны, которые могут взаимодействовать с вашей кожей, а также влиять на собственные гормоны вашего организма.
 
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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