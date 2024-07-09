Омоложение с помощью прически: что советует Скороходова

Как длинные волосы без укладки добавляют возраст: советы стилиста

0:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Длинные волосы без укладки могут придать женщине лишние годы, предупреждает стилист Анна Скороходова. С возрастом важно правильно ухаживать за длинными волосами, чтобы избежать неподходящего впечатления от неухоженных прядей, особенно без моделирующей стрижки, такой как каскад.

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Однако, не все стрижки могут подходить для женщин старше 40 лет. Согласно Анне Скороходовой, боб может лишить женственности и прибавить лишние пять лет к возрасту, подчеркивая недостатки формы лица, в то время как густая прямая челка может упростить образ и добавить наивности.

Для омоложения рекомендуются стрижки, которые добавляют объем и легкость, такие как каскад и каре. Также стилист советует обратить внимание на светлые оттенки окрашивания или мелирование, чтобы скорректировать жесткие черты лица и придать свежий вид.