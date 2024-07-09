Омоложение с помощью прически: что советует Скороходова

Длинные волосы без укладки могут придать женщине лишние годы, предупреждает стилист Анна Скороходова. С возрастом важно правильно ухаживать за длинными волосами, чтобы избежать неподходящего впечатления от неухоженных прядей, особенно без моделирующей стрижки, такой как каскад.
Однако, не все стрижки могут подходить для женщин старше 40 лет. Согласно Анне Скороходовой, боб может лишить женственности и прибавить лишние пять лет к возрасту, подчеркивая недостатки формы лица, в то время как густая прямая челка может упростить образ и добавить наивности.
Для омоложения рекомендуются стрижки, которые добавляют объем и легкость, такие как каскад и каре. Также стилист советует обратить внимание на светлые оттенки окрашивания или мелирование, чтобы скорректировать жесткие черты лица и придать свежий вид.
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