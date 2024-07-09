Модные цвета 2024 года: рекомендации стилиста

Цветовые тренды в одежде: что выбрать в 2024 году

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В этом году, помимо персикового, в моде будут одежда нежно-голубого, лавандового и некоторых других цветов, рассказала стилист Анна Скороходова. Нежно-голубой становится одним из самых популярных оттенков, который легко интегрируется как в весенне-летние образы, так и заменяет классический белый цвет. Лавандовый цвет также в тренде и может быть как базой для всего образа, так и акцентом, например, в виде костюма, сумки, шарфа или сапог. Актуальны также зеленые оттенки, особенно травянистый и фисташковый, которые подходят для повседневной носки.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Еще один модный оттенок — мед с молоком. Разбавленный желтый цвет красиво сочетается с многослойными повседневными образами и белыми кроссовками. Можно начать с акцентных деталей, таких как желтые колготки, которые хорошо комбинируются с более спокойными оттенками. Коричневый цвет в этом году является хорошей альтернативой черному, помогая создавать менее суровые образы, что особенно полезно на переговорах. Он также подходит брюнеткам, которых черный цвет может делать слишком мрачными.

Вишневый и бордо тоже будут актуальны, и их можно использовать как для создания монохромных образов, так и в сочетании с кожей, которая сейчас на пике популярности. Металлик — еще один трендовый цвет, который рекомендуется использовать в виде сумок или обуви для ярких акцентов. Самым смелым можно попробовать собрать образ полностью в серебряном оттенке, что подойдет больше для торжественных мероприятий, чем для повседневной носки.