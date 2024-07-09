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Тонкости нанесения парфюма: рекомендации Нестеровой

Как правильно наносить парфюм: советы парфюмера

1:42
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Техника нанесения парфюма зависит от желаемого результата, утверждает химик и парфюмер Валерия Нестерова. Идеальным местом для нанесения аромата является область головы, так как на этом уровне происходит основное взаимодействие с окружающими. Для максимального привлечения внимания и создания яркого образа следует применять технику "объемного шлейфа": наносить парфюм на заднюю часть шеи по линии роста волос, на яремную впадинку и распылять духи над головой с двух сторон, создавая объемный ароматный кокон.

Как правильно наносить парфюм: советы парфюмера
Фото: flickr.com by danabooo, CC BY 2.0

Если же нужно, чтобы аромат звучал не слишком ярко, достаточно нанести парфюм только на одну точку, например, на яремную впадинку или по линии роста волос на задней области шеи. Этот способ подходит для длительного пребывания в закрытых и плохо кондиционируемых помещениях, таких как офисы, вагоны метро, машины или театры, чтобы избежать раздражения окружающих сильным запахом.

Популярный способ нанесения парфюма на запястье не рекомендуется. Хотя эта область хороша для тестирования ароматов, поскольку они здесь быстро раскрываются, носить духи на запястье не стоит. Во-первых, в течение дня мы часто моем руки, смывая парфюм. Во-вторых, тереть место нанесения парфюма не рекомендуется, так как это снижает объемность раскрытия аромата и изменяет его звучание. На запястье часто оказываются предметы, такие как браслеты, часы или рукава одежды, которые трутся о кожу, что также влияет на аромат.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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