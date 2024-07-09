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Выбор тонального крема и консилера: что важно учесть

Как выбрать идеальный тональный крем и консилер: советы визажиста

2:10
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Правильно подобранный финиш и корректное тестирование оттенка помогут выбрать идеальный тональный крем и консилер, утверждает профессиональный визажист Александра Никитина. В первую очередь необходимо определиться с эффектом, который хочется получить на коже. Финиш бывает сияющим, матовым или натуральным, и выбор зависит от личных предпочтений. Матовые средства часто оказываются самыми стойкими благодаря особенностям состава. Информацию о финише и плотности покрытия можно найти в описании продукта или уточнить у консультанта.

Как выбрать идеальный тональный крем и консилер: советы визажиста
Фото: openverse.org by Homedust, CC BY 2.0

Для проблемной кожи или если требуется плотное покрытие, стоит выбрать плотный крем. В остальных случаях рекомендуется средство средней или легкой плотности, так как тренд на естественность и натуральность в макияже сохраняется уже много лет. Даже самый плотный крем можно нанести тонким слоем, а полупрозрачное средство — в два слоя, добиваясь нужного покрытия, но это займет больше времени.

Один из самых сложных этапов — поиск подходящего оттенка. Никитина советует тестировать продукты самостоятельно в магазине, избегая тестов на руке, так как кожа на разных участках тела и лица может различаться по цвету. Лучше всего для теста подходит область на нижней челюсти, где оттенок кожи обычно средний. Нужно выбрать от двух до пяти смежных оттенков и нанести их полосами на нижнюю челюсть. Идеальный оттенок будет сливаться с кожей.

При выборе консилера легче всего взять средство того же бренда, серии и номера, что и тональный крем, поскольку производители часто используют идентичную нумерацию оттенков в одной серии продуктов. Если на лице нет ярко выраженных синяков или покраснений, следует выбрать консилер, максимально близкий к оттенку кожи. Для цветовой коррекции, синеватых кругов под глазами подойдет желтый консилер, для фиолетовых — с оранжевым подтоном, а для зеленоватых синяков — с розовым подтоном.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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