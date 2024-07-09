Очки и ваша внешность: рекомендации стилиста Гудошиной

Как правильно выбрать солнечные очки: советы стилиста

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Цвет волос, форма лица и предпочтения в одежде — главные ориентиры при выборе очков, утверждает стилист Евгения Гудошина. Аксессуары следует подбирать под природные оттенки внешности, особенно учитывая цвет волос. Брюнеткам подходят модели черного, стального или темно-коричневого цвета, блондинкам — бежевого или серого, а рыжеволосым — золотистые, карамельные или коричневые оттенки. При выборе ширины оправы необходимо учитывать черты лица: для изящных черт подойдут тонкие или средние оправы, а для крупных и округлых черт — модели от средних до широких. Важно помнить правило композиции: похожие объекты подчеркивают объединяющее их качество, поэтому, чтобы не акцентировать внимание на ширине лица, лучше предпочесть среднюю оправу.

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При наличии щечек или ярко выраженного подбородка рекомендуется выбирать очки с вытянутыми вверх внешними уголками, а круглое лицо с плавными чертами лучше дополнить овальными или мягкими квадратными моделями. Вытянутое лицо гармонично смотрится с очками с крупными стеклами, а для заостренных и резких черт удачны модели "рубленой" формы, подчеркивающие графичность линий внешности. Очки будут смотреться особенно гармонично, если нижняя часть оправы повторяет линию нижней челюсти, а верхняя — изгиб бровей, не скрывая их. Если очки не прячут брови, образ получается более эмоциональным, тогда как модели, скрывающие брови, делают человека более строгим и отстраненным.

При выборе очков важно также учитывать свои предпочтения в одежде. Модные очки в спортивном стиле подходят для тех, кто предпочитает худи и кроссовки, авиаторы хорошо смотрятся с костюмами, денимом и образами в стиле 1970-х, а форма "кошачий глаз" подходит для утонченных женственных образов и каблуков. Модель вэйфарер — классика, которая подходит ко всему.