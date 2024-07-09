Макияж для нависшего века: советы профессионала

Как подчеркнуть красоту нависшего века: рекомендации визажиста

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Матовые текстуры, тени неярких оттенков, растушеванные линии и длинные выразительные ресницы — это важные составляющие макияжа при нависшем веке. Профессиональный визажист-стилист Евгения Паша поясняет, что макияж при таком строении века необходимо выполнять на открытых глазах, смотря прямо перед собой, не запрокидывая голову и не поднимая брови, чтобы избежать преломления рисунка теней или скрытия века.

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Следует использовать не слишком яркие и не очень контрастные тени, чтобы не подчеркивать основную складку. Лучшим решением будет мягкий макияж смоки айз с плавными растушеванными линиями. Евгения Паша также рекомендует избегать перламутровых и блестящих текстур, которые подчеркивают объем века за счет визуального выдвижения зоны вперед. Длинные выразительные ресницы, которые можно получить с помощью наращивания, сывороток для роста, туши с эффектом накладных ресниц или накладных пучков, являются лучшими помощниками при таком веке.

Дополнительно приоткрыть взгляд поможет слегка изогнутая форма бровей.