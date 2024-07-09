Легкость и свежесть: как выбрать парфюм для лета

Летние ароматы: идеальные парфюмы для жаркого сезона

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для жаркого летнего сезона лучше всего подходят цветочные, фруктовые, ягодные, цитрусовые и травяные ароматы, а также парфюм с салицилатами. Химик и парфюмер Валерия Нестерова отмечает, что для этого времени года стоит приобретать легкий и невесомый парфюм. Вполне уместно использовать парфюмированные спреи для тела, вуали для волос, а также молочко или лосьон для тела с любимым ароматом. Привычный парфюм летом следует использовать дозированно, нанося его по линии роста волос или на яремную впадину.

Фото: PxHere by Mareefe, PDM

Лето — это время для фруктовых и ягодных ароматов, таких как яблоко, черешня, вишня, персик, ананас и кокос. Также подойдут травяные успокаивающие ноты. Для цветущего времени года подходят цветочные ароматы, например, жасмин, роза, тубероза и иланг-иланг, выбор зависит от предпочтений. Легкие цитрусовые ноты также актуальны летом, так как они придают бодрость, энергию и поднимают настроение.

Парфюмы, содержащие салицилаты, тоже отлично звучат в жаркие дни. Эти ингредиенты изначально применялись в косметических средствах для загара и в парфюмерии используются для имитации запаха цветов.