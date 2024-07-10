Три простых упражнения для офисных работников: секрет вашей бодрости

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Как избавиться от усталости и напряжения на работе: простой комплекс упражнений

2:00
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Мы часто проводим рабочий день в статическом положении, что вызывает усталость, напряжение мышц и снижает концентрацию. Для повышения бодрости можно выйти на свежий воздух, выпить напиток или поговорить с коллегами, но лучший способ — сделать несколько простых упражнений.

Как избавиться от усталости и напряжения на работе: простой комплекс упражнений
Фото: Wiki Education Foundation by Дэниел Блу; Дэвид Питерс, CC BY-SA 4.0

Легкая разминка улучшает кровообращение, снимает напряжение и восстанавливает энергию. Мини-тренировка в середине дня повышает общее самочувствие, снижает стресс и улучшает настроение, помогая эффективно справляться с задачами.

Предлагаемый комплекс упражнений занимает несколько минут и может выполняться прямо на рабочем месте.

Комплекс упражнений

"Кошка-корова" на стуле

  • Сядьте на стул, положите руки на колени, выпрямите спину, тянитесь макушкой вверх.
  • На вдохе прогните спину, вытяните шею, но не запрокидывайте голову назад, взгляд направляйте вверх.
  • На выдохе округлите спину, переведите плечи вперед, прижмите подбородок к груди.
  • Повторите упражнение 8-10 раз.

Скручивания

  • Положите ладони на колени, выпрямите спину, тянитесь макушкой вверх.
  • Поворачивая корпус вправо и не меняя положение таза, сделайте правой рукой круг через верх и положите ее на спинку стула, левую оставьте на колене.
  • Не поднимая плечи, старайтесь вытягивать позвоночник вверх.
  • Повторите то же самое влево. Выполните 8-10 раз.

Приседания на стул

  • Исходное положение — сидя на стуле. Найдите пятками опору на полу, осознанно напрягите мышцы ягодиц и с выдохом поднимитесь со стула.
  • Встаньте в нейтральное положение, как будто вы стоите вдоль стены.
  • На вдохе, удерживая руки перед собой, медленно отведите таз назад, возвращаясь в исходное положение.
  • Повторите упражнение 8-10 раз.
Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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