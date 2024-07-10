Три простых упражнения для офисных работников: секрет вашей бодрости

Как избавиться от усталости и напряжения на работе: простой комплекс упражнений

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы часто проводим рабочий день в статическом положении, что вызывает усталость, напряжение мышц и снижает концентрацию. Для повышения бодрости можно выйти на свежий воздух, выпить напиток или поговорить с коллегами, но лучший способ — сделать несколько простых упражнений.

Фото: Wiki Education Foundation by Дэниел Блу; Дэвид Питерс, CC BY-SA 4.0

Легкая разминка улучшает кровообращение, снимает напряжение и восстанавливает энергию. Мини-тренировка в середине дня повышает общее самочувствие, снижает стресс и улучшает настроение, помогая эффективно справляться с задачами.

Предлагаемый комплекс упражнений занимает несколько минут и может выполняться прямо на рабочем месте.

Комплекс упражнений

"Кошка-корова" на стуле

Сядьте на стул, положите руки на колени, выпрямите спину, тянитесь макушкой вверх.

На вдохе прогните спину, вытяните шею, но не запрокидывайте голову назад, взгляд направляйте вверх.

На выдохе округлите спину, переведите плечи вперед, прижмите подбородок к груди.

Повторите упражнение 8-10 раз.

Скручивания

Положите ладони на колени, выпрямите спину, тянитесь макушкой вверх.

Поворачивая корпус вправо и не меняя положение таза, сделайте правой рукой круг через верх и положите ее на спинку стула, левую оставьте на колене.

Не поднимая плечи, старайтесь вытягивать позвоночник вверх.

Повторите то же самое влево. Выполните 8-10 раз.

Приседания на стул

Исходное положение — сидя на стуле. Найдите пятками опору на полу, осознанно напрягите мышцы ягодиц и с выдохом поднимитесь со стула.

Встаньте в нейтральное положение, как будто вы стоите вдоль стены.

На вдохе, удерживая руки перед собой, медленно отведите таз назад, возвращаясь в исходное положение.

Повторите упражнение 8-10 раз.