Как неправильный уход разрушает ваши окрашенные волосы

Уход за окрашенными волосами требует особого внимания и соблюдения ряда правил, чтобы избежать сухости, ломкости и потери яркости цвета.
В первые 10 дней после окрашивания рекомендуется использовать шампуни с кислым pH, которые не поднимают чешуйки волоса и замедляют вымывание цвета. В дальнейшем применяйте шампуни для окрашенных волос, соответствующие вашим потребностям, избегая щелочных формул.
Ограничиваться только шампунем и кондиционером недостаточно; специальные средства помогают "запечатывать" пигмент внутри волоса и бороться с последствиями окрашивания.
Регулярное использование восстанавливающих масок, а также несмываемых средств, таких как молочки и флюиды, значительно улучшит состояние волос.
Не забывайте о термозащите при горячих укладках, чтобы сохранить интенсивность цвета. Уход для глубокого восстановления волос лучше проводить за неделю до следующего окрашивания, так как он дестабилизирует пигмент.
Мойте голову теплой водой и споласкивайте холодной, чтобы закрыть кутикулу и сделать волосы блестящими. Тонирование помогает поддерживать насыщенный цвет и нейтрализовать нежелательные оттенки, особенно у блондинок.
Избегайте окрашивания перед поездкой на море, чтобы предотвратить повреждение от солнца и соленой воды. Следуя этим правилам, вы сможете надолго сохранить яркость и здоровье окрашенных волос.
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