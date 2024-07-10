Как неправильный уход разрушает ваши окрашенные волосы

Важные правила ухода за окрашенными волосами для длительного эффекта

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за окрашенными волосами требует особого внимания и соблюдения ряда правил, чтобы избежать сухости, ломкости и потери яркости цвета.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

В первые 10 дней после окрашивания рекомендуется использовать шампуни с кислым pH, которые не поднимают чешуйки волоса и замедляют вымывание цвета. В дальнейшем применяйте шампуни для окрашенных волос, соответствующие вашим потребностям, избегая щелочных формул.

Ограничиваться только шампунем и кондиционером недостаточно; специальные средства помогают "запечатывать" пигмент внутри волоса и бороться с последствиями окрашивания.

Регулярное использование восстанавливающих масок, а также несмываемых средств, таких как молочки и флюиды, значительно улучшит состояние волос.

Не забывайте о термозащите при горячих укладках, чтобы сохранить интенсивность цвета. Уход для глубокого восстановления волос лучше проводить за неделю до следующего окрашивания, так как он дестабилизирует пигмент.

Мойте голову теплой водой и споласкивайте холодной, чтобы закрыть кутикулу и сделать волосы блестящими. Тонирование помогает поддерживать насыщенный цвет и нейтрализовать нежелательные оттенки, особенно у блондинок.

Избегайте окрашивания перед поездкой на море, чтобы предотвратить повреждение от солнца и соленой воды. Следуя этим правилам, вы сможете надолго сохранить яркость и здоровье окрашенных волос.