Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие способы экономии на отпуске: советы для туристов
Взлёт продаж российских мониторов в первом квартале 2024 года
Психологи выяснили, чем полезна скука на борту самолёта
Обнаружены уязвимости в умных грилях Traeger Grill D2
Как поездка в Таиланд обернулась кошмаром для туристки без страховки
46% россиян готовы к ремонту в 2024 году
Алсу продает элитную квартиру в центре Москвы за 299 миллионов рублей
Поражающая цветовая гамма гортензий
Вареники с вишней на постном тесте: простейшее тесто на муке и воде
Как выглядеть стильно на пляже: секреты пляжной моды 2024

Одежда и аксессуары для пляжа: стильные и практичные варианты

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Пляжная мода больше не ограничивается выбором купальника. Важно продумать весь образ: головной убор, очки, сумка и другие аксессуары.

Одежда и аксессуары для пляжа: стильные и практичные варианты
Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, PDM

Пляжные атрибуты стали важной частью модных коллекций. Тренды включают яркие тюрбаны, широкополые шляпы, соломенные сумки и этнические украшения.

Сумки: плетёные модели из соломы различных форм — от миниатюрных сундучков до больших корзин. Универсальными остаются льняные шоперы и сумки-сетки с деревянными ручками.

Кимоно и накидки: парео заменили легкие накидки и кимоно из шифона и льна. Популярны длинные платья-рубашки, которые можно сочетать с шортами и джинсами.

Головные уборы: бейсболки и козырьки подходят к спортивным купальникам, а федоры и канотье — к классическим образам. Шляпы гипертрофированного размера стали трендом лета. Тюрбаны и яркие платки также в моде.

Украшения: яркие платки и массивные этнические бусы и браслеты подходят для пляжного отдыха.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения

Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.

Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Диетические куриные котлеты: получаются сочными, хотя и готовятся из куриной грудки
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
Чистота и добросовестность — залог успешного заведения общепита Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Последние материалы
Психологи выяснили, чем полезна скука на борту самолёта
Обнаружены уязвимости в умных грилях Traeger Grill D2
Как поездка в Таиланд обернулась кошмаром для туристки без страховки
46% россиян готовы к ремонту в 2024 году
Алсу продает элитную квартиру в центре Москвы за 299 миллионов рублей
Поражающая цветовая гамма гортензий
Одежда и аксессуары для пляжа: стильные и практичные варианты
Вареники с вишней на постном тесте: простейшее тесто на муке и воде
Кофе и молоко ускоряют старение организма
Топ-тренды свадебных причёсок 2024: элегантность, романтика и индивидуальность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников