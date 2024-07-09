Как выглядеть стильно на пляже: секреты пляжной моды 2024

Одежда и аксессуары для пляжа: стильные и практичные варианты

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пляжная мода больше не ограничивается выбором купальника. Важно продумать весь образ: головной убор, очки, сумка и другие аксессуары.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, PDM

Пляжные атрибуты стали важной частью модных коллекций. Тренды включают яркие тюрбаны, широкополые шляпы, соломенные сумки и этнические украшения.

Сумки: плетёные модели из соломы различных форм — от миниатюрных сундучков до больших корзин. Универсальными остаются льняные шоперы и сумки-сетки с деревянными ручками.

Кимоно и накидки: парео заменили легкие накидки и кимоно из шифона и льна. Популярны длинные платья-рубашки, которые можно сочетать с шортами и джинсами.

Головные уборы: бейсболки и козырьки подходят к спортивным купальникам, а федоры и канотье — к классическим образам. Шляпы гипертрофированного размера стали трендом лета. Тюрбаны и яркие платки также в моде.

Украшения: яркие платки и массивные этнические бусы и браслеты подходят для пляжного отдыха.