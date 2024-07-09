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Скрытые ловушки шопинга: что нужно знать, чтобы не пожалеть о покупках

Как избежать распространённых уловок продавцов и сохранить деньги на шопинге

1:00
Моя семья » Красота и стиль

Шопинг — это слово, вызывающее сладкие мечты о витринах и примерочных. Однако, страсть к покупкам может стать ловушкой, если не знать рекламные уловки.

Как избежать распространённых уловок продавцов и сохранить деньги на шопинге
Фото: Wikipedia by Clark Street Mercantile, PDM

Первая уловка — тотальные распродажи, когда низкие цены заставляют нас сметать ненужные вещи. Решение — брать с собой подругу с дорогим вкусом, которая отговорит от ненужных покупок.

Вторая уловка — товары у кассы, привлекающие своим низким ценником. Нужно помнить, что на эти деньги можно купить что-то полезное в другом магазине.

Третья уловка — товары у знаменитостей. Нужно понять, что невозможно угнаться за всеми трендами и лучше развивать собственный стиль.

Четвёртая уловка — большие шопинг-бэги, которые мотивируют покупать больше. Просто не берите сумки и носите вещи в руках.

Пятая уловка — цены с девятками, которые кажутся ниже. Будьте внимательны и осознанно считайте деньги.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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