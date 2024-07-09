Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоимость выправления вмятин от града на авто может достигать 1 млн рублей
Госпошлины за сделки с недвижимостью в России увеличатся
Суд Башкирии оштрафовал "Интуриста" за испорченный отдых в Шарм-Эль-Шейхе
Синоптик Шувалов рассказал, какая погода установится в Москве на этой неделе
Пик солнечной активности может произойти в 2024-2025 годах
Управление и стратегия: главные игровые релизы для стратегов
Почти две трети россиян потратят на летний отдых свыше 200 тысяч рублей
Страховщики выявили регионы с самым высоким уровнем страхования недвижимости
Контроль и вспыльчивость могут говорить об абьюзивном партнёре
Как подчеркнуть достоинства большой груди: модные советы

Как подобрать идеальный наряд для женщин с пышной грудью

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Женщины с нормальным телосложением нередко игнорируются на подиумах, хотя в жизни встречаются дамы с различными типами фигур, включая обладательниц большой груди.

Как подобрать идеальный наряд для женщин с пышной грудью
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Это может вызвать неудобства, особенно когда модные тенденции не учитывают всех особенностей телосложения. Тем не менее многие устаревшие стереотипы при выборе одежды больше не актуальны, и среди современных трендов можно найти подходящие варианты для всех.

Большой бюст не должен подрывать вашу уверенность — вместо того чтобы скрывать его, лучше научиться правильно подчеркивать достоинства. Первым шагом к идеальному образу является правильное белье с плотными чашками и широкими бретелями для поддержки.

Важны также вырезы V-образной, квадратной или овальной формы, которые удлиняют силуэт. Топы должны быть слегка удлиненными, чтобы не открывать спину при сидении.

Кроп-топы лучше избегать, если они не эластичные или не с завязками. Топы с басками вернулись в моду, а мелкие принты визуально уменьшают объем.

Платья на запах идеально подходят для всех фигур благодаря возможности регулировки. Оверсайз куртки и жакеты создают эффект хрупкости и не требуют застегивания, что удобно для женщин с большим бюстом.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения

Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.

Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Диетические куриные котлеты: получаются сочными, хотя и готовятся из куриной грудки
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
Чистота и добросовестность — залог успешного заведения общепита Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Сводка с фронта: массированная ночная атака дронов по территории РФ, "элитная" 47-я бригада ВСУ наполовину разбита
Сводка с фронта: массированная ночная атака дронов по территории РФ, "элитная" 47-я бригада ВСУ наполовину разбита
Последние материалы
Синоптик Шувалов рассказал, какая погода установится в Москве на этой неделе
Пик солнечной активности может произойти в 2024-2025 годах
Управление и стратегия: главные игровые релизы для стратегов
Почти две трети россиян потратят на летний отдых свыше 200 тысяч рублей
Страховщики выявили регионы с самым высоким уровнем страхования недвижимости
Контроль и вспыльчивость могут говорить об абьюзивном партнёре
Будущая жена Моргенштерна* Лиза Василенко рассказала о своем заболевании диабетом
Как сделать лапшу быстрого приготовления безвредной?
Выбираем самые подходящие усы клубники для высадки
Broke Boys и 2Drots будут бороться за Кубок России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников