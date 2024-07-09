Как подчеркнуть достоинства большой груди: модные советы

Как подобрать идеальный наряд для женщин с пышной грудью

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Женщины с нормальным телосложением нередко игнорируются на подиумах, хотя в жизни встречаются дамы с различными типами фигур, включая обладательниц большой груди.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Это может вызвать неудобства, особенно когда модные тенденции не учитывают всех особенностей телосложения. Тем не менее многие устаревшие стереотипы при выборе одежды больше не актуальны, и среди современных трендов можно найти подходящие варианты для всех.

Большой бюст не должен подрывать вашу уверенность — вместо того чтобы скрывать его, лучше научиться правильно подчеркивать достоинства. Первым шагом к идеальному образу является правильное белье с плотными чашками и широкими бретелями для поддержки.

Важны также вырезы V-образной, квадратной или овальной формы, которые удлиняют силуэт. Топы должны быть слегка удлиненными, чтобы не открывать спину при сидении.

Кроп-топы лучше избегать, если они не эластичные или не с завязками. Топы с басками вернулись в моду, а мелкие принты визуально уменьшают объем.

Платья на запах идеально подходят для всех фигур благодаря возможности регулировки. Оверсайз куртки и жакеты создают эффект хрупкости и не требуют застегивания, что удобно для женщин с большим бюстом.