Симптомы аллергии, которые вы никогда бы не связали с ней

Необычные симптомы сезонной аллергии: что нужно знать

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Сезонная аллергия может проявляться не только привычными симптомами, такими как чихание, заложенность носа и зуд в глазах, но и неожиданными.

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Например, неприятный запах изо рта может возникнуть из-за постназальных выделений, создавая благоприятную среду для бактерий.

Головокружение тоже может быть связано с аллергией из-за давления, создаваемого слизью в евстахиевых трубах. Потеря обоняния, которую многие связывают с COVID-19, может быть результатом аллергического воспаления носовых проходов.

Аллергия также может повлиять на когнитивные функции, вызывая трудности с концентрацией внимания и симптомы, похожие на СДВГ, из-за усталости организма от постоянной борьбы с аллергенами.

Боль в горле часто вызывается постназальными выделениями и сухостью, связанной с антигистаминами. Храп может усилиться из-за заложенности носа, что приводит к нарушениям сна и, в тяжелых случаях, к сердечным проблемам.

Боль в суставах и звон в ушах также могут быть следствием аллергической реакции, что требует особого внимания и своевременного лечения, чтобы избежать осложнений.