Эти простые советы спасут вашу кожу и волосы на солнце

Летнее солнце приносит не только радость и тепло, но и скрытые угрозы для нашей кожи и волос. Чтобы избежать неприятных последствий и наслаждаться солнечными днями без вреда для здоровья, важно соблюдать несколько простых, но эффективных правил ухода:
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наносите достаточное количество солнцезащитного крема за 20 минут до выхода на солнце и используйте средства с защитой от UVB и UVA-лучей;
Держите под рукой солнцезащитный стик для чувствительных зон и всегда применяйте SPF-крем даже в пасмурные дни;
Консультируйтесь с врачом, если принимаете лекарства, увеличивающие чувствительность кожи к солнцу, и используйте средства с высоким SPF;
Для успокоения кожи от покраснений нанесите масло примулы вечерней;
При тепловом ударе охлаждайтесь напитками или термальной водой, а при ожогах используйте пантенол и избегайте пилинга;
Для волос применяйте спреи с UV-фильтрами и восстанавливающие масла после купания в соленой и хлорированной воде.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.