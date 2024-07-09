Эти простые советы спасут вашу кожу и волосы на солнце

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Как правильно ухаживать за кожей и волосами в летнее время

1:04
Моя семья » Красота и стиль

Летнее солнце приносит не только радость и тепло, но и скрытые угрозы для нашей кожи и волос. Чтобы избежать неприятных последствий и наслаждаться солнечными днями без вреда для здоровья, важно соблюдать несколько простых, но эффективных правил ухода:

Как правильно ухаживать за кожей и волосами в летнее время
Фото: unsplash.com by Anders Wideskott, PDM
  • наносите достаточное количество солнцезащитного крема за 20 минут до выхода на солнце и используйте средства с защитой от UVB и UVA-лучей;
  • Держите под рукой солнцезащитный стик для чувствительных зон и всегда применяйте SPF-крем даже в пасмурные дни;
  • Консультируйтесь с врачом, если принимаете лекарства, увеличивающие чувствительность кожи к солнцу, и используйте средства с высоким SPF;
  • Для успокоения кожи от покраснений нанесите масло примулы вечерней;
  • При тепловом ударе охлаждайтесь напитками или термальной водой, а при ожогах используйте пантенол и избегайте пилинга;
  • Для волос применяйте спреи с UV-фильтрами и восстанавливающие масла после купания в соленой и хлорированной воде.
Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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