Эти простые советы спасут вашу кожу и волосы на солнце

Как правильно ухаживать за кожей и волосами в летнее время

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летнее солнце приносит не только радость и тепло, но и скрытые угрозы для нашей кожи и волос. Чтобы избежать неприятных последствий и наслаждаться солнечными днями без вреда для здоровья, важно соблюдать несколько простых, но эффективных правил ухода:

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наносите достаточное количество солнцезащитного крема за 20 минут до выхода на солнце и используйте средства с защитой от UVB и UVA-лучей;

Держите под рукой солнцезащитный стик для чувствительных зон и всегда применяйте SPF-крем даже в пасмурные дни;

Консультируйтесь с врачом, если принимаете лекарства, увеличивающие чувствительность кожи к солнцу, и используйте средства с высоким SPF;

Для успокоения кожи от покраснений нанесите масло примулы вечерней;

При тепловом ударе охлаждайтесь напитками или термальной водой, а при ожогах используйте пантенол и избегайте пилинга;

Для волос применяйте спреи с UV-фильтрами и восстанавливающие масла после купания в соленой и хлорированной воде.