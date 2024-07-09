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Молоко и эти продукты — рецепт проблем с пищеварением

Почему молоко не сочетается с некоторыми популярными продуктами

0:42
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Многие популярные продукты плохо сочетаются с молоком, что приводит к неприятным последствиям для пищеварения. Кофе теряет бодрящий эффект при добавлении молока, так как белок нейтрализует кофеин.

Почему молоко не сочетается с некоторыми популярными продуктами
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Shivani_shrivastav&action=edit&redlink=1 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Чай утрачивает антиоксидантные свойства. Морепродукты вызывают перегрузку белками, что затрудняет работу ЖКТ и почек. Овощи, такие как огурцы и помидоры, могут спровоцировать дискомфорт в желудке.

Мясные блюда с молоком также плохо усваиваются из-за конфликта белков. Рекомендуется ограничивать потребление молока до одного стакана в день, выпивая его за два часа до или после еды.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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