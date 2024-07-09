Молоко и эти продукты — рецепт проблем с пищеварением

Почему молоко не сочетается с некоторыми популярными продуктами

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Многие популярные продукты плохо сочетаются с молоком, что приводит к неприятным последствиям для пищеварения. Кофе теряет бодрящий эффект при добавлении молока, так как белок нейтрализует кофеин.

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Чай утрачивает антиоксидантные свойства. Морепродукты вызывают перегрузку белками, что затрудняет работу ЖКТ и почек. Овощи, такие как огурцы и помидоры, могут спровоцировать дискомфорт в желудке.

Мясные блюда с молоком также плохо усваиваются из-за конфликта белков. Рекомендуется ограничивать потребление молока до одного стакана в день, выпивая его за два часа до или после еды.