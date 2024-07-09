Почему тренажеры могут навредить: правда о фитнесе и здоровье спины

Как выбрать безопасную физическую активность и не навредить себе

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Движение — это жизнь, и недостаток активности негативно сказывается на теле. Особенно опасна офисная работа, которая приводит к болям в спине.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Для восстановления достаточно 30-40 минут пешей ходьбы в день, но не на беговой дорожке, так как она ограничивает естественные движения тела. Посещение тренажерного зала также требует осторожности, особенно для новичков.

Силовые нагрузки могут усугубить проблемы с позвоночником и привести к набору веса при несбалансированном питании. Пресса как такового не существует, а упражнения для его проработки часто приводят к болям в пояснице.

Лучше выполнять подъёмы корпуса и дыхательные упражнения. Оптимальны для здоровья аэробные нагрузки, включающие работу всех мышц и органов, такие как ходьба, бег, плавание и танцы.

Важно выбирать подходящую активность, не переусердствовать и прислушиваться к телу, чтобы избежать вреда и достичь положительного эффекта.