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Эти ошибки в макияже разрушают вашу карьеру

Ошибки в макияже и внешнем виде, которые мешают продвижению по службе

0:57
Моя семья » Красота и стиль

Современный мир предъявляет высокие требования к внешнему виду, особенно в профессиональной среде.

Ошибки в макияже и внешнем виде, которые мешают продвижению по службе
Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Негативно повлиять на вашу карьеру могут:

  • избыточный загар,
  • неестественные брови,
  • искусственные ресницы, губы и волосы, грязные волосы,
  • яркий макияж,
  • акриловые ногти.

Работодатели ценят естественность и ухоженность, поэтому важно следить за своим внешним видом, избегая чрезмерного макияжа и неестественных элементов.

Рекомендации включают использование отбеливающих средств для удаления избыточного загара, посещение специалистов для корректировки формы бровей, оценки натуральности внешнего вида и поддержания чистоты волос. Макияж в нейтральных тонах и аккуратный маникюр также приветствуются.

Следование этим советам поможет создать благоприятное впечатление и повысит шансы на успешную карьеру.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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