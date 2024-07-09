Эти ошибки в макияже разрушают вашу карьеру

Ошибки в макияже и внешнем виде, которые мешают продвижению по службе

0:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современный мир предъявляет высокие требования к внешнему виду, особенно в профессиональной среде.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Негативно повлиять на вашу карьеру могут:

избыточный загар,

неестественные брови,

искусственные ресницы, губы и волосы, грязные волосы,

яркий макияж,

акриловые ногти.

Работодатели ценят естественность и ухоженность, поэтому важно следить за своим внешним видом, избегая чрезмерного макияжа и неестественных элементов.

Рекомендации включают использование отбеливающих средств для удаления избыточного загара, посещение специалистов для корректировки формы бровей, оценки натуральности внешнего вида и поддержания чистоты волос. Макияж в нейтральных тонах и аккуратный маникюр также приветствуются.

Следование этим советам поможет создать благоприятное впечатление и повысит шансы на успешную карьеру.