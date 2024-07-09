Почему ваш санскрин может вызывать прыщи и как это предотвратить

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Почему жирная кожа требует особого внимания и защиты

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Пациенты с жирной, комбинированной и склонной к жирности кожей страдают от повышенного салоотделения, что приводит к блеску, липкости и расширенным порам.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, CC0

Несмотря на большое количество секретируемого сала, защитные функции кожи снижены из-за изменения состава липидов, что ухудшает микробиом кожи и снижает защитные свойства эпидермального барьера.

Жирная кожа становится более чувствительной и реактивной, требуя осторожного подхода к уходовым средствам и защиты от агрессивных факторов.

Фотопротективные средства для жирной кожи должны быть легкими, не липкими и комфортными, чтобы избежать воспалений и комедонов, соответствуя параметрам эмульсий на основе силиконовых масел и гигроскопических полимеров.