Почему ваш санскрин может вызывать прыщи и как это предотвратить

Пациенты с жирной, комбинированной и склонной к жирности кожей страдают от повышенного салоотделения, что приводит к блеску, липкости и расширенным порам.
Несмотря на большое количество секретируемого сала, защитные функции кожи снижены из-за изменения состава липидов, что ухудшает микробиом кожи и снижает защитные свойства эпидермального барьера.
Жирная кожа становится более чувствительной и реактивной, требуя осторожного подхода к уходовым средствам и защиты от агрессивных факторов.
Фотопротективные средства для жирной кожи должны быть легкими, не липкими и комфортными, чтобы избежать воспалений и комедонов, соответствуя параметрам эмульсий на основе силиконовых масел и гигроскопических полимеров.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.