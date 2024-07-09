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Секрет выразительных ресниц: простая процедура, которую можно сделать самостоятельно

Окрашивание ресниц в домашних условиях: советы и рекомендации

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Окрашивание ресниц — идеальное решение для тех, кто устал от ежедневного макияжа. Это простая процедура, которая подчеркнет вашу природную красоту, сделав ресницы выразительными и густыми.

Окрашивание ресниц в домашних условиях: советы и рекомендации
Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0

Окрашивание можно выполнить как в салоне, так и в домашних условиях, используя специальную краску. Первый шаг — выбор цвета.

Для окрашивания ресниц нужно использовать только специальные красители, чтобы не навредить глазам. Выбирайте оттенок, соответствующий цвету ваших бровей или корней волос. Блондинкам и русым подойдут коричневые и каштановые оттенки, брюнеткам — темно-коричневый или черный.

В набор для окрашивания входят краска и окислитель, которые необходимо смешать. Вам также понадобятся емкость для смешивания, лопатка, щеточка или кисточка, ватные диски и палочки, жирный крем для век.

Перед окрашиванием сделайте тест на аллергию, нанеся краску на локтевой сгиб за 12 часов до процедуры. Для окрашивания очистите ресницы и кожу век, нанесите жирный крем на веки, разрежьте ватный диск пополам и прикрепите его к нижнему веку.

Смешайте краску и нанесите ее на ресницы, распределяя равномерно. После выдержки состава удалите его ватным диском, смоченным в теплой воде.

Важно помнить, что повторять процедуру можно не чаще раза в месяц, чтобы избежать истончения ресниц. Следуйте инструкции на упаковке для достижения наилучшего результата и избегайте травмирования глаз.

Проконсультируйтесь со специалистом, если у вас есть проблемы со зрением или заболевания.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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