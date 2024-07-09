Горячая вода как эликсир молодости и здоровья

Жители Китая славятся долголетием благодаря секрету поддержания крепкого здоровья, заключающемуся в регулярном употреблении горячей воды. Врач-диетолог Инна Кононенко объяснила, почему горячая вода полезна для организма.
Вода составляет значительную часть всех систем организма, и её недостаток может привести к накоплению шлаков.
Горячая вода:
Китайцы верят, что большинство болезней связано с переохлаждением, поэтому они начинают лечение с горячей воды. Для максимальной пользы рекомендуется пить воду температуры 40-60 градусов, лучше щелочную, постепенно приучая организм к правильному водному режиму.
Выпивание горячей воды по утрам помогает запускать все системы организма, улучшая общее состояние здоровья.
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