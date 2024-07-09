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Горячая вода как эликсир молодости и здоровья

Врач-диетолог Кононенко: как горячая вода помогает сохранить молодость и здоровье

1:03
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Жители Китая славятся долголетием благодаря секрету поддержания крепкого здоровья, заключающемуся в регулярном употреблении горячей воды. Врач-диетолог Инна Кононенко объяснила, почему горячая вода полезна для организма.

Врач-диетолог Кононенко: как горячая вода помогает сохранить молодость и здоровье
Фото: commons.wikimedia.org by Джонатан Уилкинс, CC BY-SA 3.0

Вода составляет значительную часть всех систем организма, и её недостаток может привести к накоплению шлаков.

Горячая вода:

  • ускоряет метаболизм,
  • улучшает работу ЖКТ,
  • помогает выводить токсины,
  • поддерживает иммунную систему,
  • способствует борьбе с переутомлением и стрессом.

Китайцы верят, что большинство болезней связано с переохлаждением, поэтому они начинают лечение с горячей воды. Для максимальной пользы рекомендуется пить воду температуры 40-60 градусов, лучше щелочную, постепенно приучая организм к правильному водному режиму.

Выпивание горячей воды по утрам помогает запускать все системы организма, улучшая общее состояние здоровья.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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