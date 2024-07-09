Никогда не носите эту обувь летом: советы остеопата

С наступлением лета многие обновляют гардероб, выбирая легкую обувь для прогулок. Однако важно помнить, что неправильный выбор обуви может негативно сказаться на здоровье.
Как отмечает врач-остеопат Владимир Животов, неудобная обувь способна вызвать боли не только в ногах, но и в пояснице, шее и даже голове. Это связано с тем, что наш организм функционирует как единый механизм, где все взаимосвязано.
Примером такой взаимосвязи является плоскостопие, которое может быть следствием смещения костей черепа и далее распространяться по всему телу.
Одной из самых вредных видов летней обуви являются шлепанцы и "вьетнамки". Они не подходят для длительных прогулок, так как для их удержания на ноге приходится постоянно сгибать пальцы.
Это вызывает перенапряжение мышц стопы, что передается на голени, бедра, поясницу и шею, вызывая боли. Поэтому важно выбирать удобную летнюю обувь с мягкой и гибкой подошвой, желательно с разницей в высоте между носком и пяткой не менее 1,5 см.
Избегайте искусственных материалов, особенно в жару, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Для открытой обуви предпочтительны сандалии и босоножки с надежными ремешками.
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