Никогда не носите эту обувь летом: советы остеопата

Врач-остеопат Животов рассказал, как летняя обувь влияет на ваше здоровье

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С наступлением лета многие обновляют гардероб, выбирая легкую обувь для прогулок. Однако важно помнить, что неправильный выбор обуви может негативно сказаться на здоровье.

Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography from USA, CC BY 2.0

Как отмечает врач-остеопат Владимир Животов, неудобная обувь способна вызвать боли не только в ногах, но и в пояснице, шее и даже голове. Это связано с тем, что наш организм функционирует как единый механизм, где все взаимосвязано.

Примером такой взаимосвязи является плоскостопие, которое может быть следствием смещения костей черепа и далее распространяться по всему телу.

Одной из самых вредных видов летней обуви являются шлепанцы и "вьетнамки". Они не подходят для длительных прогулок, так как для их удержания на ноге приходится постоянно сгибать пальцы.

Это вызывает перенапряжение мышц стопы, что передается на голени, бедра, поясницу и шею, вызывая боли. Поэтому важно выбирать удобную летнюю обувь с мягкой и гибкой подошвой, желательно с разницей в высоте между носком и пяткой не менее 1,5 см.

Избегайте искусственных материалов, особенно в жару, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Для открытой обуви предпочтительны сандалии и босоножки с надежными ремешками.