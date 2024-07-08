Идеальные ароматы для путешествий на побережье: советы парфюмера

Морские ароматы: как почувствовать себя на побережье в любое время года

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Морские ароматы в сочетании с мускусом и пихтовым бальзамом, а также ноты морской соли в тандеме с землистым шалфеем помогут почувствовать себя на побережье. Ранее парфюмеры раскрывали "пляжную" тему через ароматы тропических фруктов, таких как маракуйя, манго, кокос и ананас. Теперь они применяют более утонченный подход, смешивая эти ноты с ароматом морских брызг и жасмина. Такие парфюмы подходят не только летом, но и в другие времена года.

Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, CC BY 2.0

Можно выбрать сочетание морских нот с мускусом и пихтовым бальзамом, что передает момент, когда теплое солнце встречается с прохладой моря. Для мысленного путешествия на пляж подойдут ароматы водного аккорда с эссенцией розы, можжевельника и кориандра. Ассоциации с берегом вызывают парфюмы с нотами морской соли и землистого шалфея или морскими запахами с мандарином, морским нарциссом и ванилью.

Еще один вариант — жасмин с сочной игристой грушей и древесным мускусом. Можно подобрать мягкий аромат с нотками лимона, бергамота, гелиотропа, кокосового молока и кедра. Также хорошо подойдут древесные запахи, сочетающие свежие ноты водных аккордов с землистыми оттенками кипариса, шалфея и дубового мха, как сообщает Москва 24.